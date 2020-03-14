شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: بدء تجفيف أعمدة الإنارة وشفط المياه بالشوارع الجانبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشكر للعمال الميدانيين بقطاعات النظافة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والأحياء والمراكز، بسبب ما تحملوه من أعباء كبيرة في ظل الطقس السيئ الذى تعرضت له المحافظة، وإصرارهم على القيام بعملهم على أكمل وجه، وعدم مغادرتهم للشوارع طوال أيام الطقس السيئ، وذلك لخدمة المواطنين وراحتهم.

أشار راشد إلى أنه تم استقبال مئات من بلاغات المواطنين المتعلقة بوجود تراكمات للمياه أو انقطاعات للمياه والكهرباء وسقوط للأشجار وأعمدة الإنارة، مؤكدا أنه تم التعامل الفوري والسريع معها من خلال الفرق الميدانية المتواجدة وغرف العمليات المنعقدة بكافة القطاعات والتى تم ربطهم مع غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة حيث تم التنسيق الكامل بين جميع الجهات للتعامل مع الشكاوى والبلاغات بأسرع وقت.

وثمن محافظ الجيزة علي الدور الذي قامت به كافه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتى واصلت عملها دون توقف وتحملت المسئوليات المكلفين بها واتخذت الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

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وأكد محافظ الجيزة على الدفع بالمعدات لتمهيد وشفط أي آثار للأمطار بالشوارع الفرعية والجانبية، مشددا على قيام إدارات المرافق والكهرباء بتشغيل أعمدة الإنارة بصورتها الطبيعية، بعد تجفيف الطرق بالكامل وعمل صيانة لكافة الولاعات والتأكد من جفاف المياه وعدم وجود رطوبة بمكونات هذه الولاعات وتنظيفها وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين .

ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة الشوارع والمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري لشفط اي بؤر لتجمعات المياه ما زالت موجودة اضافة الي التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمتابعة تجفيف وشفط اي آثار للمياه بمحيط المدارس او بداخلها .

يذكر أن مصر تعرضت لطقس سئ على مدار يومين، حيث شهدت كافة الأنحاء لأمطار غزيرة وصلت لحد السيول ما ادى لانهيار عدد من المنازل وغرق الطرق.