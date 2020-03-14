شكرا لقرائتكم خبر عن بيني وبينك - أقوى كبده في مصر.. تحدى المنوفي والفلاح وكرداسة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج "بيني وبينك" الذي يقدمه الزميل حسن مجدى، نخوض تحدي مختلف في أشهر محلات الكبده في مصر، ونرصد طريقة كل مكان في تقديمه الخلطة الخاصة به، ومن يتفوق على الآخر، هل كبده عز المنوفي، أم كبدة الفلاح، أم مدينة كرداسة الشهيرة بالكبدة الجملي. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيني وبينك - أقوى كبده في مصر.. تحدى المنوفي والفلاح وكرداسة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.