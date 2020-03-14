شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الآداب بجامعة القاهرة تلغى امتحانات الميد تيرم بسبب التجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور جمال الشاذلى عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إلغاء امتحانات الميد تيرم في الكلية خلال الفصل الدراسى الثانى، والتى كان من المقرر انطلاقها فى نهاية شهر مارس الجارى، ضمن إجراءات منع التجمعات والوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور جمال الشاذلى عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن القرار يأتي اتساقا مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بهدف تجنب التجمعات، لافتا إلى أن درجات امتحانات الميد تيرم سيتم اضافتها لامتحانات نهاية العام .

واستطرد عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أن درجات المادة الدراسية 100 درجة كان مخصص منها 25 درجة لامتحان الميد تيرم و75 درجة لامتحان نهاية العام ولكن بعد اللجوء إلى إلغاء امتحان الميد تيرم سيكون درجة امتحان نهاية العام من 100 درجة لتعويض الطلاب .

وأكد الدكتور جمال الشاذلى أن الكلية تواصل اجراءات الوقاية من فيروس كورونا من خلال تعقيم المدرجات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتعليق لافتات وتوزيع ملصقات على الطلاب تتضمن كيفية الوقاية من فيروس كورونا .

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قال إن الجامعة وفرت الكمامات والمطهرات اللازمة لتعقيم كافة كليات الجامعة بصورة يومية ودورية ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

كما انه فى إطار خطة جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة للوقاية من فيروس كورونا استعانت الجامعة بالكواشف الطبية للاطمئنان على طلاب الجامعة وذلك أثناء الدخول لمقر الجامعة.

Advertisements

وتواجدت فرق طبيه من الجامعة تستعين بالكواشف وتوقع الكشف الطبى على طلاب الكليات المختلفة أثناء الدخول للجامعة للاطمئنان على درجات الحرارة وفى إطار التصدي ومواجهة فيروس كورونا المستجد .

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بمتابعة كافة الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، طبقا للخطة الموضوعة على مستوى الجامعة، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، وتعقيم المدرجات وغيرها يوميًا، والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما وجه رئيس جامعة القاهرة، بتكثيف حملات التوعية داخل الكليات والمدن الجامعية، لتوعية الطلاب بأعراض الفيروس الجديد وطرق الحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات.

وأصدرت جامعة القاهرة الشهر الماضي، دليلًا توعويًا عن فيروس كورونا المستجد وكيفية انتقاله وأعراض الإصابة به وأعراض الحالات المتقدمة منه، بهدف توعية الطلاب والعاملين وهيئة التدريس، بعدما أصبح الفيروس خطرًا يواجه العديد من دول العالم.

يشار إلى أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد أعلن مبكرًا عن إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تعميم الإصدار الأول من الخطة الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، وتشكيل لجنة عليا برئاسته للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الادارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.