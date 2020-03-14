شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صيانة الهبوط الأرضى بمحور 26 يوليو وتخصيص حارة لمرور السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الأجهزة المختصة بمحافظة الجيزة بالتعاون مع إدارة المرور على إصلاح الهبوط الأرضي الذي وقع أمس الجمعة بمحور 26 يوليو، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتم وضع حواجز ومصدات بمحيط الهبوط الأرضي، دون الإخلال بحركة السيارات القادمة من ميدان لبنان، ومتجهة إلى مدينة الشيخ زايد و 6 أكتوبر، حيث تم تخصيص جانب من الطريق لمرور السيارات.

وكان هبوط أرضى وقع أعلى محور 26 يوليو بالقرب من نفق الأمن المركزي اتجاه اكتوبر، بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أدى الى تباطؤ حركة السيارات بالطريق وانتقل رجال المرور الى المرور لإجراء المعاينة، التى أظهرت أن الهبوط الأرضي بعمق 2 متر في طول 100 متر وتم تعيين الخدمات المرورية والمساعدات الفنية لإرشاد قائدي السيارات.