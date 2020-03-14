شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الهلال الأحمر المصرى ينقذ 37 لاجئا أفريقيا من موجة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، إنه تم الاستجابة لاستغاثة تلقتها فرق الهلال الأحمر بشأن مجموعة من اللاجئين الأفارقة وذلك بشأن عدم وجود مأوى لهم فى ظل موجة الطقس السيئ وقامت فرق الإغاثة لتقديم الدعم المطلوب لعدد 37 فردا كانوا بلا مأوى وبالفعل تم توفير مكان لإقامتهم بشكل مؤقت بالحى المتميز بمدينة السادس من أكتوبر ومدهم بالمواد الخاصة بالإعاشة من بطاطين ومراتب وتم فحصهم، وتقييم وضعهم صحيا وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد زارت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، لافتة إلى أن وزارة التضامن تنسق بشكل مستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومع المحافظات المختلفة من أجل تقديم التدخلات المناسبة، وأن غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصرى تضم 12 شخصا متمرسا يتابعون عمل 70 فرقة على مستوى الجمهورية ويتابعون من غرفة العمليات حالة الطقس ولديهم خطة طوارئ واستجابة وتدخلات فى الوقت المناسب، مؤكدة أن الهلال الأحمر المصرى يرفع حالة التأهب القصوى لمدة 72 ساعة مقبلة.

وأضافت القباج أن الوزارة تمتلك 26 مركز إغاثة على أعلى مستوى بجميع محافظات مصر دربتهم الوزارة على التعامل مع حالات الطوارئ والاستعداد لها، كما تأكدت من تواجد خيم ومراتب وبطاطين وأدوية تكفى لحالات الطوارئ وكذلك توافر سيولة مادية لدى مديريات التضامن ومراكز الاستغاثة لضمان سرعة التصرف، فى جميع حالات الطوارئ وإخلاء المنازل والإسعافات الأولية.

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وأشارت القباج إلى أن الوزارة لديها 17 وحدة متنقلة مجهزة تجوب الشوارع بحثا عن المشردين من الأطفال والكبار بلا مأوى.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن قد اعلنت عن تشكيل غرفة العمليات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعى برئاستها لمتابعة موجة الطقس السيئ الذى ضرب البلد وتبعاته حيث تم تفعيل غرفة العمليات للعمل على مدار 24 ساعة يوميا بالتنسيق والتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات حيث تتلقى القباج تقارير على مدار الساعة ففى مديرية التضامن الاجتماعى وأن فى تنسيق بشكل مستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومع المحافظات المختلفة من أجل تقديم التدخلات المناسبة، لافتة إلى إن غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصرى تضم 12 شخصا متمرسا يتابعون عمل 70 فرقة على مستوى الجمهورية ويتابعون من غرفة العمليات حالة الطقس ولديهم خطة طوارئ واستجابة وتدخلات فى الوقت المناسب، كما أن الهلال الأحمر المصرى يرفع حالة التأهب القصوى لمدة 72 ساعة مقبلة.