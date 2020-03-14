شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يطلق غدا المرحلة الثانية لمنظومة سيارات حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق الدكتور على المصيحلى وزير التموين غدا المرحلة الثانية من لمنظومة سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك تزامناً مع احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق المستهلك ،وذلك بحضور اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك .

يأتي ذلك فى الوقت الذى يتابع فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أعمال غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين ومتابعة مديرى مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات للاطمئنان علي انتظام واستقرار واستمرار عمل المنشآت التموينية الحيوية وكذلك انتظام عمل المخابز.

و قام مديري المديريات بالتنسيق مع قيادات الوزارة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات بالمتابعة لحظة بلحظة لعمليات صرف حصص الدقيق للمخابز وصرف الخبز للمواطنين وكذلك السلع التموينية رغم استمرار سقوط الأمطار وموجه الطقس التي تشهدها البلاد الآن.

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ووجه المصيلحي كافة الحملات الرقابية بالمديريات بأن تكون منتشرة في جميع أنحاء المحافظات، مع ضرورة المتابعة الميدانية لضمان استقرار الوضع التمويني مؤكدا على انتظام اعمال المخابز وكافة المطاحن التموينية والصوامع التي تعمل على الوجه المعتاد فضلا عن استمرار عمل محطات الوقود ومستودعات الدقيق والبوتاجاز.

كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التموين برئاسه منذ الخميس الماضى ، وتستمر غرفة العمليات في انعقاد دائم على مدار الساعة طوال هذه الفترة حتى تتابع سير عمل المنظومة التموينية وضمان انتظام صرف كميات الدقيق للمطاحن وصرف الخبز والسلع التموينية للمواطنين ،في ظل الظروف الجوية الحالية التي تمر بها البلاد ومن المتوقع استمرارها خلال اليومين القادمين وفقاً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية

كما وجه المصيلحي قيادات الوزارة بالمتابعة لحظة بلحظة مع كافة مديري المديريات التموينية بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التي تواجه انتظام معدلات صرف الحصص التموينية والخبز للمواطنين ،كما تم تشكيل غرف عمليات بكافة مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة الحالة التموينية بالمطاحن والمخابز ومستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التموينية تعمل كالمعتاد يومياً.