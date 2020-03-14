"المرور" تكشف أماكن تجمعات مياه الأمطار.. وتنسيق عاجل مع مسئولي 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، بوجود تجمعات للمياه على الطريق الدائري.

وكشفت الإدارة، في بيان لها، اليوم السبت، عن المناطق التي توجد بها تجمعات المياه وهي:" أعلى الزراعي اتجاه المريوطية، وطريق الخصوص في الاتجاهين، ومؤسسة الزكاة في الاتجاهين، ونفق السلام اتجاه الزراعي، ونفق الفطيم مغلق، ويسلك الطريق الداعم أعلى النفق، وبرج سما اتجاه المعادي والمنيب، أعلى البساتين اتجاه البحر الأعظم، وأعلى البساتين اتجاه البحر الأعظم، وعلى الدائري اتجاه نزلة الصحراوي، ومحور صفط اتجاه الجامعة، وكوبري شبرا بنها اتجاه نفق السلام.

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وأضافت الإدارة، أنه تم التنسيق مع محافظي القاهرة، والقليوبية، والجيزة، وهيئة الصرف الصحي ومياه الشرب، لإرسال سيارات الشفط استعدادًا لعودة المدارس والجامعات، وذهاب الموظفين لأعمالهم، ولتسهيل وتسيير الحركة المرورية على الطرق مع التواجد المروري الجدي والفعال، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف التواجد تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، وعليه قامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور بالتواجد المروري والدفع بسيارات الإغاثة المرورية والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع إدارات المرور علي مستوي الجمهورية الدفع بالخدمات والسيارات والأوناش وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

وأوضحت الإدارة، أنه يتم إصلاح الهبوط الأرضي على محور 26 يوليو، ولا يوجد كثافات مرورية والتواجد المروري واللافتات الإرشادية لإرشاد قائدي السيارات.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الاغاثة المرورية على كافة الطرق السريعة ويتم الاتصال على رقم 01221110000.