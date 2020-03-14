"المرور": كثافات مرورية أسفل كوبري بلبيس بسبب تجمع مياه الأمطار - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم رصد وجود تجمع المياه أسفل كوبري بلبيس القادم من الزراعي اتجاه القاهرة الجديدة، والتجمع ونتج عن ذلك بعض الكثافات المرورية، والتواجد الميداني على الطريق.

وأضافت الإدارة في بيان لها، اليوم السبت، أنه يتم شفط المياة وسحب الكثافات، كما يتواجد اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور والقيادات المرورية، وتم التنسيق مع محافظ القاهرة لإرسال سيارات الشفط.