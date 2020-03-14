انهيار جزء من الطريق الدائري بسبب كسر بماسورة الصرف الصحي.. والمرور تعلن البدائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم كسر بالطابة الخاصة بماسورة الصرف الصحي تابع للتجمع الخامس، على الطريق الدائري قطرها 1000 ملي ما أدى إلى انهيار بطول 70 متر في جسم الطريق الداعم أعلى الجولف، اتجاه المعادي، بارتفاع 18 متر وبعده 500 متر اتجاه المعادي الجهة اليسرى 60 متر طول في 7 متر ارتفاع.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها اليوم السبت، أنه تم إجراء الطريق البديل، وتحويل الطريق قادم من المشير طنطاوي، وأسفل كوبري شارع التسعين اتجاه نفق الجولف مرورًا بجسم الطريق ثم الصعود للطريق الرئيسي اتجاه المعادي.

وتناشد الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بالإرشادات المرورية الخاصة بالطريق وإتباع الحارة المرورية والالتزام بالسرعة المكرر.