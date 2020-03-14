محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم كسر بالطابة الخاصة بماسورة الصرف الصحي تابع للتجمع الخامس، على الطريق الدائري قطرها 1000 ملي ما أدى إلى انهيار بطول 70 متر في جسم الطريق الداعم أعلى الجولف، اتجاه المعادي، بارتفاع 18 متر وبعده 500 متر اتجاه المعادي الجهة اليسرى 60 متر طول في 7 متر ارتفاع.
وأضافت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها اليوم السبت، أنه تم إجراء الطريق البديل، وتحويل الطريق قادم من المشير طنطاوي، وأسفل كوبري شارع التسعين اتجاه نفق الجولف مرورًا بجسم الطريق ثم الصعود للطريق الرئيسي اتجاه المعادي.
وتناشد الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بالإرشادات المرورية الخاصة بالطريق وإتباع الحارة المرورية والالتزام بالسرعة المكرر.
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار جزء من الطريق الدائري بسبب كسر بماسورة الصرف الصحي.. والمرور تعلن البدائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.