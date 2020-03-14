بعد تحسن الأحوال الجوية.. المرور تعيد فتح عدة طرق أمام حركة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور، أعادت فتح عدة طرق أمام حركة السيارات، بعد غلقها نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وانعدام الرؤية، في بعض الطرق.

وشملت الطرق التي تم فتحها طريق الواحات البحرية اتجاه الفرافرة، والغردقة القادم والمتجه إلى القاهرة والغردقة، وطريق فيران اتجاه سانت كاترين محافظة جنوب سيناء، وفتح طريق طابا اتجاه نويبع، وطريق قنا اتجاه الأقصر، وطريق أسوان اتجاه أبو سمبل، وطريق سوهاج اتجاه القاهرة، وطريق الزعفرانة اتجاه رأس غارب، وتم شفط المياة وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

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كما تم فتح طريق سفاجا اتجاه قنا، فضلا عن تحويل طريق السويس من الكيلو 19 حتى الكيلو 109 من الطريق الجديد إلى الطريق القديم حتى يتم سحب تجمعات المياه، ورفع كفاءة العودة وعودة الحركة المرورية مرة أخرى.

كما تم فتح طريق السويس في الاتجاهين، وطريق الغردقة اتجاه رأس غارب، ورأس غارب اتجاه الشيخ فضل المنيا، ومحافظة البحر الأحمر، وسفاجا اتجاه أسيوط، وتم عودة الحركة المرورية، كما تتواجد الخدمات المرورية واللافتات الإرشادية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.