هل تتأثر انتخابات المحامين غدا بكورونا أو الطقس.. رئيس اللجنة المشرفة يجيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال المستشار أحمد أبودقة، عضو المجلس الخاص لهيئة النيابة الإدارية والمشرف على انتخابات نقابة المحامين، إن انتخابات النقابة في موعدها غدا الأحد دون تغيير في جميع اللجان الفرعية بالقاهرة والمحافظات.

وأضاف أن هناك عدة إجراءات اتخذتها اللجنة من أجل تقليل التجمعات، وأنه جرى إخطار مديريات الصحة بجميع المحافظات بأماكن التصويت لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية.

وأضاف أبودقة في تصريح لمصراوي، السبت، أن هناك 38 لجنة عامة على مستوى المحافظات في انتخابات النقابة، المقرر عقدها على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وأن النقابات الفرعية مقسمة إلى لجان فرعية، كما أن النقابة العامة بشارع رمسيس سيكون بها 10 لجان.

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وجاءت أعداد المرشحين في الانتخابات على النحو التالي: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بني سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

من جانبه قال مجدى سخي وكيل نقابة المحاميـن، لمصراوي، إنه لا داع للخوف، وأن تجمعات انتخابات النقابة لا تثير القلق من العدوى الفيروسية.

وسادت محافظات الجمهورية موجة من الطقس السيئ يومي الخميس والجمعة ما خلف 20 حالة وفاة جراء الموجة السيئة، بحسب ما قال رئيس الوزراء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 93 حالة.