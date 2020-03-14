مصر | ضبط تشكيل عصابي متهم بالسرقة في الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي متهم بالسرقة في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال مديرية الأمن، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، عناصر تشكيل عصابي بالإسماعيلية، تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، قيام 5 عاطلين، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بالإسماعيلية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم وبحوزتهم تروسيكل من دون لوحات معدنية المستخدم في ارتكاب جرائمهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكابهم 10 جرائم سرقة متنوعة.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط 4 هواتف محمولة، و25 تيل فرامل، وشاشة عرض، وسماعة مكبر صوت، و2 كوريك رفع سيارة، و3 كاسيت سيارة، وقيامهم بالتصرف في باقي المسروقات بالبيع بعرض المسروقات على المبلغين تعرفوا عليها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب. ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطل لقيامه بالتعدي على مهندس ونجله داخل مسكنهما بالتجمع، وإصابتهم بجروح خطيرة. Advertisements وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من شرطة النجدة، بضبط لص داخل فيلا رقم 125 بمنطقة الشويفات ــ دائرة القسم. وبالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد كل من: المدعو"ه.ص"، 53 عاما، مهندس معماري، ومقيم محل البلاغ، مصاب بجرح طعني بالرقبة من الجهة اليسرى، نقل لمستشفى الجوي التخصصي، ولا يمكن استجوابه، ونجله المدعو "م.ه.ص"، 21 عاما، طالب بكلية هندسة، مصاب بجرح سطحي بالرقبة، تم إسعافه بذات المستشفى.

وأشار الفحص إلى أنهما شاهدا بالفيلا محل سكنهما، شخصا حال شروعه في سرقة محتوياتها وأثناء محاولتهما ضبطه ادعى بتواجد آخر صحبته، وتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثًا ما بهما من إصابات.