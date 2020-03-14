مصر | المرور: الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار أعلى الطريق الدائري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرور: الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار أعلى الطريق الدائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، عن وجود تجمعات من مياه الأمطار أعلى الطريق الدائري اتجاه نزلة الطريق الصحرواي، طريق الخصوص في الاتجاهين، أعلى الطريق الزراعي اتجاه المريوطية، نفق السلام اتجاه الطريق الزراعي، موسسة الزكاة في الاتجاهين، أبرج سما اتجاه المعادي والمنيب، أعلى طريق البساتين اتجاه البحر الأعظم، نفق كافور، كوبري شبرا بنها اتجاه نفق السلام، محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة، مشيرة إلى إغلاق نفق الفطيم، والقادم يسلك الطريق الداعم أعلى النفق.

وأوضحت المرور، أنه تم التنسيق مع محافظي القاهرة والقليوبية والجيزة وهئية الصرف الصحي ومياه الشرب لإرسال سيارات الشفط استعدادًا لعودة المدارس والجامعات وذهاب الموظفين لأعمالهم ولتسهيل وتسيير الحركة المرورية على الطرق.

وأكد، على التواجد المروري الجدي والفعال والدفع بسيارات الإغاثة المرورية والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية الدفع بالخدمات والسيارات وأوناش المرور، فضلا عن تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق السريعة ويتم الاتصال على رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠، في حالة وجود أي بلاغات عن حوادث السير.

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وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف التواجد تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

كانت محافظات الجمهورية، شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.