مصر | إعادة فتح 8 طرق صحراوية بعد تحسن الأحوال الجوية.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة فتح 8 طرق صحراوية بعد تحسن الأحوال الجوية.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، فتح طريق الواحات البحرية اتجاه الفرافرة، طريق قنا اتجاه الأقصر، طريق فيران اتجاه سانت كاترين محافظة جنوب سيناء، طريق طابا اتجاه نويبع.

كما أعلنت عن فتح طريق أسوان اتجاه أبو سمبل، طريق الزعفرانة اتجاه رأس غارب، طريق سوهاج اتجاه القاهرة، طريق الغردقة القادم والمتجة إلي القاهرة والغردقة، بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأكد مدير المرور على انتشار رجال المرور بالطرق لتنظيم حركة سير السيارات، تحسبًا لحدوث أي تكدسات مرورية أو حوادث سير.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء. ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ. كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، نظرا لظروف الطقس السيئ. ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية. فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.