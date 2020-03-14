أخبار مصر | كل ما تريد معرفته عن انتخابات التجديد النصفي لـ"المحامين" (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن انتخابات التجديد النصفي لـ"المحامين" (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجرى انتخابات النقابة العامة للمحامين، غدا الأحد، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين في الانتخابات.

وتستعرض "الخليج 365"، كافة التفاصيل حول انتخابات التجديد النصفي للمحامين:-

* أين تعقد الانتخابات؟

الانتخابات تعقد على مستوى أندية المحامين والمحاكم

* هل الانتخابات تحت إشراف قضائي؟

الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل حيث تضم كل لجنة قاضٍ من الرقابة الإدارية.

* ما هي عدد اللجان؟

عدد اللجان أكثر من 400 لجنة على مستوى الجمهورية.

* في أي ساعة تبدأ العملية الانتخابية:-

تبدأ عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة الخامسة مساءا، ثم يتم غلق الأبواب وفي حالة وجود ناخبين داجل اللجان يستمر التصويت ويستمر حتى الانتهاء من الإدلاء باصواتهم.

* ما عدد المرشحين على مقعد النقيب وأسماؤهم؟

أعداد المرشحين في الانتخابات على النحو التالي: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، وأسمائهم كالأتي:

سامح عاشور، إبراهيم عبد السميع مهران، مجدي عبد الستار إبراهيم، مجدي محمود علي راشد، محمد، رجب البرديسي، حسين المرشدي، نجلاء محمد الإمام، طارق الفولي، محمد رجائي عطية، أيمن عبد العزيز محمد أحمد.

إبراهيم السعيد، وفائي الدسوقي محمد، صلاح الدين محمود حجازي، محمد علي مهران، علي محمد فتوح، أحمد قناوي، محمد أحمد علي الشربيني، علاء عباس عبد اللطيف * كم عدد المرشحين على عضويه مجلس النقابة؟ 95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا. * كيفية التصويت في انتخابات النقابة العامة للمحامين 2020:- Advertisements سيتم توزيع 3 ورقات للمقاعد الأتية (النقيب، القطاع العام، مجلس النقابة) - الورقة الأولى على مقعد النقيب العام "18 مرشحا سيتم اختيار مرشح واحد".

- الورقة الثانية على مقاعد القطاع العام والإدارات القانونية "16 مرشحا سيتم اختيار 3 مرشحين".

- الورقة الثالثة على مقعد محاكم الاستئناف "161 مرشحا حيث مرشح من محكمة الاستئناف بالقاهرة 95 مرشحا سيتم اختيار مرشح واحد، من محكمة الإستئناف بالإسماعيلية 8 مرشحين سيتم اختيار مرشح واحد، من محكمة استئناف طنطا 15 مرشحا سيتم اختيار مرشح واحد.

ومن محكمة الاستئناف بالإسكندرية 7 مرشحين سيتم اختيار مرشح واحد، من محكمة استئناف قنا 9 مرشحين سيتم اختيار مرشح واحد، من محكمة الاستئناف ببني سويف 4 مرشحين سيتم اختيار مرشح واحد، من محكمة الاستئناف المنصورة 13 مرشحا سيتم اختيار مرشح واحد، من محكمة استئناف أسيوط 10 مرشحين سيتم اختيار مرشح واحد".

ويتم اختيار 17 مرشح من كافة المحاكم الاستئنافية من دون قيد على أن يصبح عدد المرشيحن من الورقة الثالثة 25 مرشحا من بينهم 8 عن كل محكمة استئنافية حتى يصبح التصويت صحيحا. * ما الشروط الواجبة أثناء عملية التصويت:-

- الناخب المدرج اسمه بالكشوف الانتخابية يسمح له بالتصويت، ويشترط حضوره شخصيا للإدلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن. - عند تسليم 3 ورقات انتخابية للمستويات النقابيه المختلفة، على أن يتم وضع كل بطاقة بعد الإدلاء بالصوت في الصندوق الخاصة بكل منها، وعلى رئيس اللجنة وأمينها التحقق منها. - لا بد توقيع كل من الناخب وأمين اللجنة بكشوف الناخبين قرين اسم الناخب في الخانة المخصصة لكل منهما. - يحق للناخب اختيار 25 مرشحا من بطاقة انتخاب محاكم الاستئناف والمقسمة إلى 8 محاكم استئناف من دون التقيد بنصاب معين من كل محكمة ولا يعد الصوت باطلا في تلك الحالة.

- يتعين للناخب غمس إصابعه لليد اليمني في الحبر الفسفوري عقب عمليه الإدلاء بصوته.

- يحرر محضرين وكشف للعملية الانتخابيه على النحو التالي:-

الأول: محضر إجراءات فتح وغلق اللجنة الفرعية (نموذج رقم 3 انتخابات)

الثاني: محضر إجراءات فرز ورصد نتيجة صناديق اقتراع اللجنة (نموذج رقم 3 انتخابات)