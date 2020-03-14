أخبار مصر | التضامن: فريق أطفال بلامأوى ينقذ 427 حالة من المشردين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: فريق أطفال بلامأوى ينقذ 427 حالة من المشردين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن فريق أطفال بلامأوى بالوزارة تعاملوا أمس في ظل موجة الطقس السيئ التي تتعرض مع 427 حالة من المشردين والأطفال بلامأوى على مستوى المحافظات المستهدفة، منهم: 205 مسن بلامأوى، و222 طفل بلامأوى على مستوى 13 محافظة التي يعمل بها برنامج حماية الأطفال بلامأوى.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم نقل 22 مشرد إلى مؤسسات رعاية، كما تم نقل 9 أطفال لمؤسسات رعاية الأطفال، بالإضافة إلى توزيع 120 بطانية و311 وجبة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، كما تم دمج حالة واحدة داخل أسرتها، وتم عمل إسعافات لـ59 حالة، فضلا عن تحويل حالتين للمستشفى لتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت: تم التعامل مع 197 من الأطفال الذكور، و25 من الأطفال الإناث، وتوعية 53 حالة ما بين الأطفال والكبار بمخاطر التواجد في الشارع.

وأشادت القباج بالتعاون مع المجتمع المدني في ذلك، الذي ساهم في رعاية المشردين وقام في المحافظات بفتح أبوابه لاستقبال أعداد منهم، مؤكدة على أن الفريق والحملات ستظل متواجدة ومنتشرة على مستوى المحافظات على مدار ساعات اليوم خلال ظروف الطقس السيئ لإنقاذ المشردين الكبار.

وأشارت إلى أن الوزارة يتبعها 7 مؤسسات رعاية اجتماعية تقدم الحماية والرعاية للكبار بلامأوى، بالإضافة لدور جديدة جهزتها الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني في السويس وبورسعيد وبني سويف.

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