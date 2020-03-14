أخبار مصر | الهلال الأحمر ينقذ 37 اللاجئين الأفارقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر ينقذ 37 اللاجئين الأفارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، على أنه تم الاستجابة لاستغاثة تلقتها فرق الهلال الأحمر بشأن مجموعة من اللاجئين الأفارقة، وذلك بشأن عدم وجود مأوى لهم في ظل موجة الطقس السيئ.

وقامت فرق الإغاثة لتقديم الدعم المطلوب لعدد 37 فردًا كانوا بلا مأوى وبالفعل تم توفير مكان لإقامتهم بشكل مؤقت بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر، ومدهم بالمواد الخاصة بالإعاشة من بطاطين ومراتب وتم فحصهم وتقييم وضعهم صحيا وتقديم كافة اوجه الدعم اللازم لهم.

وكانت وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق الإغاثة والطوارئ بالهلال الأحمر المصري لعمل التدخلات اللازمة بمنطقة الزرايب بمنطقة 15 مايو منذ منتصف ليل الخميس، واستكملت فرق الإغاثة عملها صباح أمس الجمعة.

Advertisements

وقامت فرق الهلال الأحمر بعمل الإسعافات الأولية للمصابين وتقديم خدمات إغاثية لعدد 250 أسرة من أسرة ومراتب وبطاطين ومواد غذائية جافة، ويجرى حاليا تقييم الموقف والاتفاق مع المتضررين على نقلهم إلى المراكز الإيوائية لتوفير مزيد من الخدمات كما يتم حصر الخسائر لتقرير التعويضات المناسبة حسب ما يقره القانون.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف إعانات عاجلة لحين صرف التعويضات القانونية بقيمة ألف جنيه لكل مصاب و5000 آلاف لأسرة المتوفى.

كما زارت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، حيث تم تضم غرفة العمليات المركزية 12 شخصا متمرسا يتابعون عمل 70 فرقة ميدانية على مستوى الجمهورية ويتابعون من غرفة العمليات حالة الطقس ولديهم خطة طوارئ واستجابة وتدخلات في الوقت المناسب، وأن الهلال الأحمر المصري يرفع حالة التأهب القصوى لمدة 72 ساعة مقبلة.

جدير بالذكر أن فرق الهلال الأحمر المصري تقوم فور وقوع الحوادث والنكبات بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين والمساعدة في نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية وتوفير أوجه الدعم لنفسي للمصابين وأسرهم.