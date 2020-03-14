أخبار مصر | الأوقاف: الاكتفاء بخطبة الجمعة في ذكرى الإسراء والمعراج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: الاكتفاء بخطبة الجمعة في ذكرى الإسراء والمعراج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إنه تم الاتفاق مع المشيخة العامة للطرق الصوفية، على الاكتفاء بخطبة الجمعة، التي خصصت للحديث عن الإسراء والمعراج يوم 25 رجب، 20 مارس، في ضوء حرصها على الإسهام في الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أننا نتعلم من ذكرى الإسراء والمعراج، أن مع العسر يسرا وبعد الشدة فرجا، سائلين الله عز وجل أن يجعلها أياما مباركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وهنأ الوزير، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب الكريم، والأمتين العربية والإسلامية، والإنسانية جمعاء بالذكرى العطرة.

وأعلن عقد ندوة علمية مشتركة تذاع على الهواء مباشرة من ماسبيرو عن الدروس المستفادة من هذه المعجزة العظيمة.

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وأوضح أنه لا يوجد أية فعاليات جماهيرية أو احتفالية، في ضوء تعليمات الأوقاف بقصر عمل المساجد في المرحلة الراهنة على الصلاة وخطبة الجمعة، وبما لا يزيد على خمس عشرة دقيقة، مع حرص الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية والتحرك في ضوء فقه النوازل وما يقتضيه فقه الأولويات وفقه المقاصد العامة للتشريع التي يأتي الحفاظ على الأنفس والأوطان في القلب منها.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان الموافق 24 من شهر مارس الجاري، وذلك بعد 11 يوما.