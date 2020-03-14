أخبار مصر | حزب الوفد يطالب بخطة حكومية للاستفادة من مياه الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الوفد يطالب بخطة حكومية للاستفادة من مياه الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد: إن الأجهزة التنفيذية تعاملت مع أزمة السيول بطريقة مناسبة على كافة المستويات.

وأضاف في بيان، اليوم السبت، أنه رغم تعرض مصر لأمطار شديدة وصلت لحد السيول، في بعض المناطق على مدار يومين، إلا أن الحكومة نجحت في التعامل معها على أرض الواقع.

وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة وضع خطة شاملة وإيجاد بدائل يمكن من خلالها تصريف مياه الأمطار بعيدا عن شبكات الصرف الصحي.

وأشار إلى أن الاستفادة من مياه الأمطار وعدم إهدارها أمر واجب وضروري كأحد البدائل التي يمكنها التقليل من العجز المائي الذي تعاني منه مصر.

وأشاد بسرعة تحرك الحكومة لإيواء المتضررين من الأمطار وفتح مراكز الشباب والمقار الحكومية لإغاثة المنكوبين وتعويض المتضررين من السيول.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، ويشهد أمطار متوسطة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سقوط أمطار متوسطة، على بعض المناطق، وتكون رعدية أحيانًا بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة والأمطار متوسطة، على بعض المناطق والرياح معتدلة.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة الكبرى فالعظمى هي 21 والصغرى 12، الوجه البحري العظمى 21، والصغرى 11، السواحل الشمالية الغربية العظمى 20، والصغرى 11، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 20 والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 24، والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 21، والصغرى 11، جنوب الصعيد العظمى 27 والصغرى 14.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في وقتٍ سابقٍ، من تقلبات الطقس خلال الفترة من الخميس إلى السبت 12 إلى 14 مارس الجاري، أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم "منخفض التنين".