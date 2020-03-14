أخبار مصر | برلماني: تحول ملموس في استراتيجية تعامل الدولة مع التغيرات المناخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: تحول ملموس في استراتيجية تعامل الدولة مع التغيرات المناخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة نجحت إلى حد كبير في التعامل مع حالة الطقس السيئة التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين، عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية في مصر من أن الظروف المناخية التي ستتعرض لها مصر، ستكون الأسوأ في آخر 35 عاما.
ونوه بقرار إعلان حالة الطوارئ في الوزارات والقطاعات كافة لمواجهة الأزمة، وإطلاق المصريين مبادرات لإعانة المتضررين.
وأشاد بتكاتف الشعب ودور وزارة التضامن في الأزمة حيث قامت وزارة التضامن والجهات المعنية في البلاد، بنقل الأسر المتضررة جراء سقوط الأمطار، وانهيار منازلهم أو تصدعها، إلى مناطق الإيواء مع تقديم كافة المساعدات لهم، مع التأكيد على تقديم إعانات عاجلة، وتعويضات لاحقة لمساعدتهم في تلك الظروف.
كما أشاد بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب والمدن الشبابية والتعليم المدني للحالات الطارئة.
وأشار إلى التحول في استراتيجية الدولة المصرية في التعامل مع المتغيرات المناخية وسوء الأحوال الجوية، من استراتيجية "رد الفعل" ذات الطابع الدفاعي إلى استراتيجية "استباق الفعل" التي تمثل ضربة استباقية للنتائج السلبية بغية تحجيمها.
وأشار إلى ضرورة السعي لابتكار طريقة مختلفة للتخلص من مياه السيول والأمطار وحفاظًا على أرواح المواطنين، وليس فقط التخلص منها بل والأستفادة من تلك المياه لاستخدامات متنوعة صديقة للبيئة، والأمور الاستهلاكية يوميًا في حياة المواطنين.
وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح يوم الخميس الماضي، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والتي تستمر حتى اليوم السبت.
ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، يوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.
ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.