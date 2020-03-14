أخبار مصر | برلماني: تحول ملموس في استراتيجية تعامل الدولة مع التغيرات المناخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: تحول ملموس في استراتيجية تعامل الدولة مع التغيرات المناخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة نجحت إلى حد كبير في التعامل مع حالة الطقس السيئة التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين، عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية في مصر من أن الظروف المناخية التي ستتعرض لها مصر، ستكون الأسوأ في آخر 35 عاما.

ونوه بقرار إعلان حالة الطوارئ في الوزارات والقطاعات كافة لمواجهة الأزمة، وإطلاق المصريين مبادرات لإعانة المتضررين.

وأشاد بتكاتف الشعب ودور وزارة التضامن في الأزمة حيث قامت وزارة التضامن والجهات المعنية في البلاد، بنقل الأسر المتضررة جراء سقوط الأمطار، وانهيار منازلهم أو تصدعها، إلى مناطق الإيواء مع تقديم كافة المساعدات لهم، مع التأكيد على تقديم إعانات عاجلة، وتعويضات لاحقة لمساعدتهم في تلك الظروف.

كما أشاد بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب والمدن الشبابية والتعليم المدني للحالات الطارئة.

وأشار إلى التحول في استراتيجية الدولة المصرية في التعامل مع المتغيرات المناخية وسوء الأحوال الجوية، من استراتيجية "رد الفعل" ذات الطابع الدفاعي إلى استراتيجية "استباق الفعل" التي تمثل ضربة استباقية للنتائج السلبية بغية تحجيمها. Advertisements