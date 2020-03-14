أخبار مصر | تعرف على رد وزير التعليم بشأن تأجيل الدراسة 15 يومًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على رد وزير التعليم بشأن تأجيل الدراسة 15 يومًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله بشأن تأجيل الدراسة أسبوعين، قائلا إنه لا صحة لهذا الكلام، مناشدا المواطنين الالتزام بالبيانات الرسمية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم والصفحة الرسمية.
وعلق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الشائعات المتداولة بشأن تعليق الدراسة، قائلا في رسالة له عبر جروب "تمرد معلمي مصر": "لقد دفعنا ثمنا غاليا للإشاعات والتضليل والبلبلة والجروبات المغرضة خلال السنوات الأخيرة وحذرنا منها ليل نهار، تعمل الدولة المصرية بشفافية كاملة".
وأضاف الوزير: "أرجو أن نتحري كلنا الدقة والحذر فيما نقرأ هذه الأيام حيث يشتد الهجوم علينا بسلاح الإشاعات والتزوير واستخدام قلق الناس لاثارة الفوضى.. والله الموفق والحامي لبلادنا وأبنائنا".
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه نظرًا لظروف حالة الطقس التي تمر بها البلاد فقد قرر الدكتور وزير التربية والتعليم تفويض المحافظين بالمحافظات التي تعمل بها الدراسة يوم السبت باتخاذ القرار المناسب لتعليق الدراسة اليوم كل فى محافظته وفق ظروف الطقس بالمحافظة مع استمرار امتحانات الدبلومة الأمريكية فى موعدها اليوم.
وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه تعليمات مهمة للمدارس بسبب الطقس السيئ وكيفية التعامل مع تجمعات المياه في المدارس وسقوط الأمطار، لضمان سلامة الطلاب فى المدارس، لتطبيقها عقب عودة الدراسة الأحد المقبل.
وشدد نائب الوزير، على المدارس بضرورة فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول، حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات، والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم ومراجعة جميع وصلات الكهرباء.
كما شدد على تغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة، والتأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أية مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول حال سقوط الأمطار مرة أخرى وفى حال عدم تحسن حالة الجو.