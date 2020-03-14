شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يرصد أماكن تجمعات مياه الأمطار أعلى الطريق الدائرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت الإدارة العانة للمرور، وجود تجمعات من المياه أعلى الطريق الدائري، وتم التنسيق مع محافظي القاهرة والقليوبية والجيزة وهيئة الصرف الصحي ومياه الشرب، لإرسال سيارات الشفط استعدادًا لعودة المدارس والجامعات وذهاب الموظفين لأعمالهم، ولتسهيل وتسيير الحركة المرورية علي الطرق، وتتواجد سيارات الاغاثة المرورية علي كافة الطرق السريعة ويتم الاتصال علي رقم 01221110000

وعززت إدارة المرور، من التواجد المروري الجدي والفعال في إطار توجيهات وزير الداخلية، بتكثيف التواجد تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، وعليه قامت الادارة العامة للمرور برسائة اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور بالتواجد المروري، والدفع بسيارات الاغاثة المرورية والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والتنسيق مع ادارات المرور علي مستوي الجمهورية الدفع بالخدمات، والسيارات والأوناش وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

ومن تلك الطرق التى تم رصدها:

- نفق السلام اتجاه الزراعي.

- نفق الفطيم مغلق ويسلك الطريق الداعم أعلى النفق.

-طريق الخصوص في الاتجاهين.

- أعلى الزراعي اتجاه المريوطية.

- مؤسسة الزكاة في الاتجاهين.

- برج سما اتجاه المعادي والمنيب.

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- اعلي البساتين اتجاه البحر الأعظم.

- نفق كافور تجمع بسيط.

-كوبري شبرا بنها اتجاه نفق السلام

-محور صفط اتجاه الجامعة

-اعلي الدائري اتجاه نزلة الصحرواي

-يتم إصلاح الهبوط الأرضي علي محور 26 يوليو ولا يوجد كثافات مرورية والتواجد المروري واللافتات الإرشادية لإرشاد قائدي السيارات.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ,أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس ﺣﺎر ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل وأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎﺻﻔﻪ ﻳﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية، وشمال الصعيد طقس ماﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إلى ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮاره ﻧﻬﺎرا ﻣﻌﺘﺪل ﻟﻴﻼ وأﻣﻄﺎرا ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ إلى ﻏﺰﻳﺮة، ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل، واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.