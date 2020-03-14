شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ93 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 93 حالة. فيما قال بيان صادر عن البنك المركزى أمس الجمعة، إن حاكم مصرف لبنان المركزى طالب البنوك التجارية بمنح أولوية لتحويلات النقد الأجنبى المخصصة لشراء إمدادات طبية مطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

ويكابد لبنان نقصا حادا فى العملة الصعبة أدى لأن تفرض البنوك التجارية ضوابط صارمة على تحويل الدولار إلى الخارج، وقيودا أدت إلى إبطاء الواردات وتركت المستشفيات عرضة لعجز متزايد.

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، قد استقبل الدكتور ياسر محمد علوى، سفير مصر لدى بيروت، صباح اليوم الجمعة، واستلم منه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقا لحساب الرئاسة اللبنانية على تويتر، تم عرض للأوضاع والتطورات فى لبنان والمنطقة، وسلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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واستعرض مؤخرا سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى، مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، آخر تطورات الأوضاع الحالية وبعض القضايا التى تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة اللبنانية، للسفير الدكتور ياسر علوى، بغرض الاستماع لتقييم رئيس الوزراء اللبنانى للأوضاع الدقيقة التى يمر بها لبنان حاليا وتصور الحكومة الجديدة للسبل التعامل معها.

وقام سفير مصر باطلاع رئيس الحكومة اللبنانية، على نشاط عمل "المركز الطبى الاستشفائى المصري" فى العاصمة بيروت، بعد مُضى أسبوعين على بدء تشغيله، مشيرا إلى أن المركز يستقبل حاليا نحو 500 شخص يوميا، يتلقون الخدمات الطبية والعلاجية والدوائية بصورة مجانية بالكامل وذلك فى إطار حرص مصر على دعم الشعب اللبناني، لاسيما فى ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة التى يمر بها لبنان.