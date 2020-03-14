شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس: "صباح النصر على كورونا وياريت الحكومة تساعدنا بخطة دعم الاقتصاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ رجل الأعمال نجيب ساويرس، يومه الجديد صباح السبت، برسالة أمل وتفاؤل وجهها للحكومة ولمتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث احتفى بإرادة المصريين وجهود الدولة المصرية فى مواجهة أزمتى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسوء الأحوال الجوية، وهما تجربتان اعتبر ساويرس أن المصريين حققوا فيهما انتصارًا.

وقال المهندس نجيب ساويرس، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم السبت، "صباح النصر على الكورونا والتفاؤل والسعادة رغم أنف المرض والجو السيئ وياريت الحكومة تساعدنا بخطة لدعم الاقتصاد والسياحة خاصة من تبعات هذه الأزمة".





ويأتى هذا فيما تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى الجمعة، بالإضافة إلى تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليها معمليا إلى سلبية من 27 إلى 32 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الحالة التى غادرت مستشفى العزل اليوم، لشخص أجنبى، وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، الجمعة، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات من ضمنهم 5 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وكشف مجاهد عن إجمالى عدد المصابين الذين تم تسجيلهم فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 93 حالة من ضمنهم 21 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التى توفيت، الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألمانى الذى توفى يوم الأحد الماضى الموافق 8 مارس.

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فيما، يشار إلى أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، كان قد داعب متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، الخميس، بنكته عن الست النكدية، وكتب ساويرس، "واحدة بتقول لجوزها أنت عمال تتفرج على المسلسلات النكد دى ليه.. هو أنا مقصرة معاك فى حاجة؟".

البداية كانت بتغريده لرجل الأعمال، التى قال فيها: "هى كده المصايب تيجى مرة واحدة.. جو مقرف وبورصات منهارة وكورونا وأمراض.. ممكن من فضلكم نديها نكت بقية اليوم؟"، وأضاف "هبتدى بنفسى، مرة واحد بيجرى من أسد فى الغابة كل ما يجرى الأسد يجرى، يقف الأسد يقف، يقعد الأسد يقعد.. ففى الآخر تعب وقعد يصلى لقى الأسد بيصلى.. فاستغرب وسأله وقاله أنا بصلى لأنى خايف أنت بتصلى ليه؟.. قاله أنا متعود أصلى قبل ما أكل".

وتفاعل مع نكته ساويرس عن الأسد، عدد كبير من متابعيه الذين بدأوا فى إطلاق النكات فى تغريدات متبادلة معه، ليبدى رجل الأعمال نجيب ساويرس، إعجابه بها، ومنها، نكته تقول: "واحد ومراته متخانقين فبطلوا يكلموا بعض.. فكتب ورقة صحينى الساعة ستة ونص علشان عندى شغل، وحط الورقة على السرير ونام.. صحى الساعة عشرة فلقى ورقة مكتوب عليها الساعة سته ونص يلا اصحى".

وقال آخر "واحد راح لدكتور بلدياتنا قاله يا دكتور كل أما أحط أيدى على عينى مشوفش الدكتور خرم له أيده"، وشارك آخر بنكته تقول: "مدرس إنجليزى بيسأل تلميذ (جوز هند بالإنجليزى يعنى إيه؟).. قال له (كوكونت)، الأستاذ قال له حطها ف جملة مفيدة.. قال له كوكونت من الشباك".