شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تتابع جاهزية المدارس لاستقبال الدراسة غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جاهزية المدارس لاستقبال وعودة الدراسة غدا الأحد بعد توقفها منذ الخميس الماضى 12 مارس الجارى بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تعمل المديريات والإدارات على سحب مياه الأمطار وشفطها بالتنسيق مع رؤساء الاحياء، إَضافة إلى التأكد من تغطية بلاعات المدارس ومفاتيح الكهرباء حرصا على سلامة الطلاب.

ونفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم تداولة بشأن تأجيل الدراسة فى جمهورية مصر العربية لمدة أسبوعين ، مؤكدة أنه لم يصدر أى قرار بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين وما تم تداولة لدولة أخرى غير مصر.

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، من داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء، المحافظين بتعطيل الدراسة اليوم على مستوى الجمهورية، حيث أكد رئيس الوزراء لمحافظ بني سويف، ضرورة تحسين مخرات السيول، والعمل على جاهزيتها بصورة كبيرة تحسبا لحدوث سيول.

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وكانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء قد أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.

وأعلن مسئولو الغرفة أنهم تلقوا شكاوى من مسئولى عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، من أن نزول عدد من المواطنين بسياراتهم فى الشوارع يعيق معدات وسيارات شفط مياه الأمطار، ويعطلها عن أداء دورها بالسرعة المطلوبة.

ونظرا لما أفادت به توقعات هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار وزيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة، فيرجى من المواطنين الالتزام بمنازلهم لتيسير أداء الجهات المعنية لواجباتها.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه نظرًا لظروف حالة الطقس التي تمر بها البلاد فقد قرر الدكتور وزير التربية والتعليم تفويض المحافظين بالمحافظات التي تعمل بها الدراسة يوم السبت باتخاذ القرار المناسب لتعليق الدراسة اليوم كل في محافظته وفق ظروف الطقس بالمحافظة مع استمرار امتحانات الدبلومة الأمريكية في موعدها اليوم.