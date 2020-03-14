شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنظم 450 ندوة للتوعية بفيروس كورونا بحضور 50 ألف عامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، جميع إدارات السلامة والصحة المهنية، بمديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكليف كافة مكاتب السلامة والصحة المهنية "الصحة المهنية" بتنظيم ندوات بالشركات والمصانع لنشر الوعى بين العاملين بهذه المنشآت بشأن فيروس "كورونا"، وكيفية الوقاية منه، وكذلك الأعراض والعلاج باللجوء لوزارة الصحة .

وقال سعفان، إنه فى هذا الإطار تم تنظيم ما يقرب من 450 ندوة بجميع المحافظات حتى الآن، حضرها ما يزيد عن 50 ألف عامل، وجارى تنفيذ باقى هذه الندوات بجميع المنشآت على مستوى الجمهورية .

وفى نفس السياق، أشار أيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئية العمل بالوزارة، إلى أن آخر ندوة تم عقدها للتوعية عن أعراض فيروس كورونا، وكيفية الوقاية منه كانت بمقر الشركة التركية بالمنطقة الحرة بميناء دمياط البحري، بحضور رؤساء الأقسام والعاملين بالشركة من مصريين واتراك، تحت إشراف منى الأطروشى مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

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وقام بإلقاء المحاضرة الدكتور أسامة نعمان، وبحضور مديرة المكتب الكيميائية أمل العواضي، ومفتشى المكتب .

ويتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، على مدار الساعة يوميا مع مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أية استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: أنه فى إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج تلقى الوزير عدة تقارير من مكاتب التمثيل العمالى بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، منها تقرير من أحمد رجائى المستشار العمالى بالرياض كشف فيه عن أن وزارة الصحة السعودية سجلت 24حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منهم 21حالة من الجنسية المصرية، وهم حاليا موجودون بالحجر الصحى بمكة المكرمة .

وأشار المستشار العمالى إلى أن جميعهم من المخالطين للزائر المصرى الذى تم اكتشاف إصابته بمطار جدة أثناء عودته من نيويورك، لافتا إلى أنه بذلك يصبح إجمالى الإصابات 45 حالة من جميع الجنسيات، وقد تعافت حالة واحدة وبقية الحالات موجودة الآن فى العزل الصحي، ويجرى تقديم الرعاية الصحية لها وفقاً للإجراءات المعتمدة.