شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يطمئن على مناطق الآثار بالمعز والهرم والبارون بعد الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انقضاء موجة الطقس السيئ التى مرت بها مصر خلال الـ 48 ساعة الماضية، يبدأ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، جولة لعدد من المناطق الأثرية بالقاهرة والجيزة، للتأكد من عدم تأثرها بالسيول والأمطار، وتشمل الجولة قصر البارون امبان بمصر الجديدة، وشارع المعز بالقاهرة التاريخية، ومنطقة آثار الهرم.

وكان العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، قد زار أمس قصر البارون امبان بحي مصر الجديدة، موضحا أن مبني القصر لم يتاثر بأي أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك لوجود مصارف المطر أعلى سطح القصر بشكل يسمح بتصريف مياه المطر مباشرة دون إحداث أي أضرار للمبنى، وعدم تراكم المياه بالموقع العام لوجود مصارف للأمطار موزعة بأسلوب هندسي وربطها بشبكة صرف المطر بالمنطقة.

كما تم كسح وشفط المياه المتراكمة على شارع صلاح سالم أمام القصر.

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كما قام العميد هشام سمير، برفقة العميد هانى ممدوح مساعد الوزير للشئون المالية، والدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية، بتفقد شارع المعز والآثار الموجوده به والجهود التى بذلت لإزالة وشفط المياه التي تراكمت، وقد تم زيارة مجموعة السلطان قلاوون ومتحف النسيج المصرى ومقعد الأمير ماماى السيفى وقاعة محب الدين حيث تم استعراض الجهود المبذولة مع محافظة القاهرة وحى وسط القاهرة ووزارة الداخلية وإدارة الصرف الصحى.

كما تفقد أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية منطقة آثار دهشور وميت رهينة الآثرية، وعملية نزح وشفط المياه المتراكمة بالمنطقة.