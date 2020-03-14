شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صديق: جميع مشروعات تطوير المناطق العشوائية آمنة ولم تتضرر من الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن جميع المشروعات الخاصة بالتطوير في القاهرة، مثل حى الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة وغيرها في الإسكندرية وباقي المحافظات، آمنة جدا بالنسبة للأمطار، موضحا أن تخطيط هذه المشروعات من البداية كان مجهزا لاستقبال الأمطار الغزيرة.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى وقناة أون، أن مدينة 15 مايو، تعد الأكثر تضررا من موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، خاصة أن هذه الأمطار لم تشهدها البلاد منذ فترة طويلة وكانت خارج الحسابات، مشددا على أن جميع أجهزة الدولة المعنية بداية من مجلس الوزراء تحركت من أجل إنقاذ الأهالي ومساعدتهم، حيث كانت "خلية نحل" حول هذه المنطقة.

كان نقيب الزبالين شحاتة المقدس، قد قال إن منطقة الزبالين بـ15 مايو، قد تضررت بشكل كامل نتيجة السيول التى شهدتها مصر أول أمس الخميس، موضحا أن منطقة الزبالين بمايو هى أحدى المناطق الـ6 للزبالين بالقاهرة الكبرى، وتقع خلف مدافن مايو، وتضم 1000 عضو بنقابة الزبالين، بواقع حوالى 600 أسرة، يقومون بجمع القمامة وخدمة منطقة التبين وحلوان، وطرة، ومايو، مضيفا،: للأسف جميعهم يقطنون بالقرب من مجرى السيول لجبل مايو، ومع زيادة معدلات الأمطار والسيول، أمس، جرفت السيول المنطقة بالكامل، لذا ستجرى النقابة اليوم، حصر لأعداد الوفيات، بالتزامن مع التنسيق مع الأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة ودير الأنبا برسوم العريان، لفتح الكنائس لاستقبال الأسر المتضررة من السيول، مطالبا الحكومة بالتدخل لمساعدة الأسر المتضررة.

Advertisements

وأجرت الحماية المدنية بالقاهرة، عمليات معاينة للمبانى المجاورة للعشش التى غرقت بسبب انهيار مجرى السيل، بمنطقة الزرايب فى 15 مايو، ونتج عنه وفاة عدة أشخاص، ونقلوا إلى المستشفى، وقامت لوادر حى جنوب القاهرة بعمليات رفع لركام العشش من المكان، ولم يتم العثور على اى اشخاص تحت الأنقاض.