شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنفى التعرض لمنخفض جوى آخر: المناخ يتحسن والجمعة بداية الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعى، على صفحات السوشيال ميديا، تدوينات حول تعرض البلاد لمنخض جوى آخر خلال الفترة المقبلة، أطلقوا عليه منخفض البحر المتوسط.

وفى هذا السياق، نفى محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لأي منخفضات جوية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحديث عن تعرض البلاد لمنخض جوى آخر غير صحيح.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بداية من اليوم يبدأ تحسن نسبي فى حالة الجو، ويستمر هذا التحسن حتى نهاية الأسبوع، لافتا إلى أن فصل الربيع يبدأ جغرافيا الجمعة المقبل.

ويشهد اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى طقسا مائلا للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق حتى منتصف اليوم والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

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وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل لحد السيول على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.