شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت السياحية تبدأ دورات للعاملين فى المطاعم للتوعية بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غرفة المنشآت السياحية، عدد من الدورات والندوات الطبية بالتعاون مع الشركات الصحية المتخصصة فى أعمال التعقيم والفحصوص الطبية، للعاملين بالمطاعم السياحية فى كافة المدن السياحية، وذلك من أجل نشر الوعى بمواجهة فيروس كورونا لإتباع المنشآت هذه التعليمات.

وقالت الغرفة أن لجنة التدريب بالغرفة قامت قبل بدء الدورات بنشر مجموعة من الإرشادات الصحية الفيلمية عبر الصفحة الرسمية للغرفة على الفيس بوك ، وكذلك على قناة اليوتيوب الخاصة بالغرفة كوسائل مساعدة فى نشر الوعى بالإجراءات الإحترازية لمقاومة الفيروس .

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وقال عادل المصرى، رئيس الغرفة إن هنام غرفة العمليات تتلقى إستفسارات وتساؤلات وتتلقى البلاغات حال وجود أية إصابات أو إشتباه فى أى حالة فيروسية لمرض كورونا ، مؤكداً على إننا فى تواصل وإنعقاد دائم وخطوط ساخنة مفتوحة مع المنشآت السياحية الأعضاء للتواصل معهم حالة وجود أى طارئ تواجهه المنشآة.

وأشار المصرى، فى بيان له إلى أن غرفة المنشآت السياحية أصدرت دليلاً مصوراً حوال الإجراءات الاحترازية والتوعوية لمواجهة انتشار " فيروس الكورونا المستجد " وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا بمجلس الوزراء، والتى ألزمت الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها، وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عاليه، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع اية حالة اشتباه بالفيروس، والمتابعة المستمرة لها.

وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية إلى أنه ومن خلال التعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية والغرف الأربعة نتابع ما تسفر عنه الفحص الطبى على العاملين بالمناطق التى تم رصد واكتشاف بعض الحالات الإيجابية لفيروس الكورونا ، والمخالطين سواء من السائحين الآخرين أو العاملين بالمركب وعائلاتهم .