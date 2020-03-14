شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: محمية وادى دجلة مستقرة واستمرار غلق المحميات منعا لحدوث أضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الوضع البيئي لمحمية وادى دجلة، بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة، عقب الأحوال الجوية السيئة التى تعرضت لها جمهورية مصر العربية، للاطمئنان على الاوضاع بالمحمية حفاظا عليها وعلى ثرواتها الطبيعية و تنوعها البيولوجي.

وأوضحت ياسمين، في بيان، أصدرته الوزارة اليوم، السبت، أن الوضع مستقر بالمحمية ولا يوجد اى تهديدات على مواردها الطبيعية حيث تشير تقارير المتابعة اللحظية إلى أن وادي دجلة يقوم بدورة ووظيفته بكفاءة واقتدار، وأنه يجري فى مساره الطبيعي الى نهر النيل، حيث حرصت الوزارة علي عدم وجود اي عوائق او موانع تمنع سريان وتدفق مياه السيول والأمطار الي مستقرها الطبيعي في نهر النيل وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومنها وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القاهرة (حي طرة والمعادي) ووزارة الداخلية ممثلة في قسم شرطة المعادي.

وأكدت وزيرة البيئة، على قيام الوزارة باتخاذ كافة التدابير للحفاظ على المحميات ومواردها الطبيعية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية مع استمرار إغلاقها أمام الزائرين حتى تحسن الأحوال الجوية.

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وكانت قد أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جولة تفقدية بمحمية الغابة المتحجرة بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة للوقوف على الاوضاع البيئية بالمحمية عقب الاحوال الجوية السيئة، للاطمئنان على رجال الأمن المسئولين عن تأمين المحمية، وقد رافقها خلال الجولة التفقدية الدكتورة شيماء طه مديرة المحمية والعاملين بالمحمية، موضحة أنه تم رصد تراكم مياه الأمطار أمام البوابة الجنوبية للمحمية، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها بالإضافة إلى سقوط 8 أعمدة إنارة بطريق القطامية السخنه القديم على سور المحمية مما تسبب فى حدوث كسر بالسور و جارى اتخاذ الاجراءات اللازمة نحوه.

وأشارت الى استمرار غلق كافة المحميات الطبيعية منعا لحدوث أي اضرار بشرية وذلك بالتنسيق مع مراكز ادارة الأزمات بالمحافظات التي تقع بها المحميات تبعا لخطة المواجهة علاوة على اتخاذ كافة الإجراءات بشأن وقف التخييم داخل المحميات و الرحلات البحرية طوال فترة التقلبات الجوية تبعا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.