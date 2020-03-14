شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية بميدان المؤسسة فى شبرا الخيمة بسبب تجمعات مياه الأمطار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة حالة من الكثافة المرورية، نتيجة لتجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار بجانبى الطريق اتجاه طريق إسكندرية الزراعى، واتجاه طريق كورنيش النيل. وتواجد عدد من رجال المرور، لمتابعة الحركة المرورية، وحل التكدسات المرورية، ومن جانبها أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، 21 طريقا صحراويا حتى الآن بسبب وجود رياح مثيرة للأتربة وعاصفة ترابية وانعدام الرؤية، وتجمعات مياه أمطار بها منعا لوقوع أى حوادث مرورية ومن تلك الطرق: -غلق طريق الضبعة _مطروح ـغلق طريق صحراوى البحر الأحمر _طريق الكريمات من المنيا الى القاهرة -غلق طريق فيران _سانت كاترين -غلق طريق الجيش الشرقي في الاتجاهين -غلق طريق الواحات البحرية اتجاه الفرافرة - غلق طريق العين السخنة فى الاتجاهين -غلق طريق البحر الاحمر اتجاه رأس غارب -غلق طريق رأس سدر _الطور -غلق طريق طابا _ نوبيع -غلق طريق سانت كاترين _فيران جنوب سيناء Advertisements - غلق طريق قنا_ الأقصر -طريق الكريمات الصحراوى -طريق عيون موسى شرم الشيخ -غلق طريق سوهاج _القاهرة -غلق طريق أبو زنيمة _شرم الشيخ -غلق طريق أسوان_الأقصر -غلق طريق أسوان_أبو سمبل -غلق طريق الزعفرانة _رأس غارب -غلق محور الضبعة الكيلو 175 اتجاه مطروح - غلق طريق الغردقة _ القاهرة ومن التحويلات المرورية بسبب تجمعات مياه الأمطار ومن التحويلات المرورية بسبب تجمعات مياه الأمطار تحويلة الطريق الدائرى أعلى الجولف -تحويلة الطريق الدائرى أبراج سما -تحويلة طريق الفيوم من الرماية للفيوم وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا ﻣﺎئلا ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس ﺣﺎر ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪية أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل وأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎﺻﻔﻪ ﻳﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية، وشمال الصعيد طقس ماﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إلى ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﻣﻌﺘﺪل ﻟﻴﻼ وأﻣﻄﺎرا ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ إلى ﻏﺰﻳﺮة، ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل، واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة.

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