شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أكثر من سيناريو جاهز لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك أكثر من سيناريو جاهز من قبل الوزارة بعد قرار تأجيل الدراسة وامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج بالدول التى أوقفت الدراسة فيها، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأَضافت المصادر، أن الوزارة لا تريد أن تسبق الأحداث، وأنه سيتم إعلان وتطبيق أحد هذه السيناريوهات إذا ما اضطرت إليها الوزارة، موضحة أنه لا يجب على الطلاب وأولياء أمورهم القلق من أى شئ، لأن الوزارة تعمل فى مصلحة أبنائها الطلبة، ولن يضار أى طالب لأن هناك ظروفا قهرية لا دخل للطلاب فيها أو أولياء أمورهم.

وأوضحت المصادر، أنه قد تلجأ الوزارة إلى تطبيق سيناريو حصول الطالب على متوسط درجات نجاح العام الماضى بالنسبة لآخر سنة دراسية سابقة كأحد البدائل، وفق الضوابط التى حددها القانون، موضحة "هناك بدائل أخرى".

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرر تأجيل امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج، في البلاد التى قامت بتعليق الدراسة بها لحين قيام كل دولة بإنهاء تعليق الدراسة بها، كما قرر سريان امتحانات أبناؤنا فى الخارج بالبلاد التى لم تعلق الدراسة، فى موعدها كما هو محدد من قبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى "ياتى ذلك فى ظل قيام بعض الدول بتعليق الدراسة بها واحترامًا منا لقرار كل دولة".

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وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى اعتمد جدول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بالسودان للعام الدراسى 2019/2020 (الدور الأول) للعام الدراسى 2019/2020، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أبريل 2020، وتستمر حتى الأربعاء 15 أبريل 2020.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرقام الجلوس للطلاب المصريين المغتربين الذين سيؤدون الامتحان فى المناهج المصرية على نظام امتحانات ابناؤنا فى الخارج للعام الدراسى 2019- 2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يمكن للطلاب الاطلاع على أرقام جلوس الطلاب من الصف الأول الابتدائى إلى الصف الثانى الثانوى، وذلك من خلال الرقم القومى للطالب على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه لا يجوز للسفارات والقنصليات إجراء أى تعديل بهذه الجداول مهما كانت الأسباب.

جدير بالذكر أن امتحانات "أبناؤنا بالخارج" تعقد وفقا للمناهج التى تدرس فى جمهورية مصر العربية فى العام الدراسى 2019/2020 بدءا من الصف الأول وحتى الصف الثانى الثانوى.