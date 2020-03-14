شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تحسن نسبى فى حالة الجو واستمرار فرص سقوط الأمطار بأغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، هو آخر أيام الموجة الشديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى ضربت البلاد منذ الخميس الماضى. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أنه بداية من اليوم يبدأ تحسن نسبى فى حالة الجو ولكن مع استمرار فرص سقوط الأمطار بالجمهورية تكون من خفيفة لمتوسطة بالقاهرة الكبرى وتستمر غذارتها على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل للسيول، وتهدأ نشاط الرياح، ومع بداية يوم الأحد تنتهى فرص الأمطار على كافة الأنحاء بالجمهورية.

ويشهد اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق حتى منتصف اليوم والرياح معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار والرياح معتدلة ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس متدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل لحد السيول على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.