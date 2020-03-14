شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تناقش الجدول النهائى لامتحان الثانوية العامة مع اتحاد الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم مناقشة الجدول النهائى للثانوية العامة مع اتحاد طلاب مدارس مصر، خلال الساعات المقبلة، موضحة أنه سيتم عقد اجتماع مع الاتحاد عصر اليوم السبت أو صباح غد الأحد بمقر الاتحاد.

وأَضافت المصادر، أنه سيتم اعتماده وإعلانه مباشرة عقب الاتفاق على الشكل النهائى للجدول، مشيرة إلى أن اتحاد طلاب المدارس أعد مقترحا نهائيا سيتم مناقشته، مضيفة أن مطالب الطلاب حول مسودة الجدول التى تم إعلانها منذ فترة تتلخص فى تبديل بعض المواد وهذا أمر بسيط سيتم تلبية راغباتهم فيها.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت، نموذجين من نماذج البوكليت الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط: http://elearning.moe.gov.eg/

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة أتاحت نموذجين من نماذج البوكليت الخاصة بامتحانات الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية المقررة على طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الحالي.

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وأضاف نائب الوزير، أن الوزارة بكل أجهزتها وقطاعاتها حريصة على تدريب وتهيئة الطلاب على شكل الورقة الامتحانية وإعدادهم لخوض امتحان الثانوية العامة، موضحًا أن النماذج التدريبية التي تم إطلاقها على موقع الوزارة ستكون شاملة كل أجزاء المنهج الدراسي بالكامل وتم إعدادها في ضوء مواصفات الورقة الامتحانية التي يعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، من حيث عدد الأسئلة وأنواعها بكل مادة.

وحثت وزارة التربية والتعليم طلاب وطالبات الثانوية العامة على ضرورة التدريب على حل أسئلة اختبارات النماذج التي تم رفعها على موقع الوزارة في كل المواد الدراسية، طبقًا لكل شعبة من شعب الثانوية العامة واعتباره تدريبًا جيدًا يؤهلهم لخوض امتحانات الدور الأول، مؤكدة أنها تتمنى للطلاب النجاح والتفوق في امتحانات هذا العام.