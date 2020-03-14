شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أخر مريضة مصابة بـ"كورونا" بشمال الصين تغادر المستشفى بعد شفائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت آخر مريضة مصابة بمرض فيروس كورونا الجديد في مقاطعة شانشي بشمالي الصين، المستشفى في مدينة جينتشونج، بما يعني خروج جميع المرضى المصابين بالفيروس من المستشفيات بعد شفائهم، حسبما جاء في وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

فيما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت أنها تلقت تقارير عن 13 وفاة و11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (وباء كوفيد-19) أمس، ما يرفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 3192 وفاة و81014 إصابة حتى نهاية أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن جميع حالات الوفيات تم تسجيلها في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، فيما جاءت الإصابات الجديدة بواقع 4 في مدينة "ووهان" عاصمة "هوبي"، و7 حالات وافدة من الخارج (4 في شنجهاي و2 في قانسو وحالة واحدة في بكين) ما يرفع إجمالي الحالات الوافدة المسجلة إلى 95 حالة.

وأضافت اللجنة أن 1430 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تعافيهم، ما رفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 65541 شخصا.

وبنهاية أمس، تم تسجيل 137 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و50 حالة إصابة مؤكدة في مقاطعة تايوان من ضمنها حالة وفاة واحدة، فيما غادر 78 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و20 في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

Advertisements



آخر مصابة بشمال الصين



الأطباء يودعون آخر مصابة



تودع المستشفى



خروج المريضة