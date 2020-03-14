شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ اليوم تحقيقات فى حادث تصادم قطارى محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم السبت اللجنة الفنية المشكلة للتحقيق فى حادث تصادم قطارى محطة مصر تحقيقاتها والاستماع إلى أقوال سائقى القطارين ومراقبى برج الإشارات الذى تعطلت إشاراته خلال الحادث وخفير مزلقان النجيلى .

كان المهندس كامل الوزير قرر تشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء مهندس محمد غزال نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع السلامة والجودة وعضوية كل من نائب البنية الاساسية ونائب المسافات الطويلة و القصيرة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل ورئيس الادارة المركزية الإشارات ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ورئيس الادارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة للوقوف على أسباب ومسببات الحادث.

وكانت كشفت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أن حادث تصادم قطارى ركاب رقمى 991 و989 وقع بسبب خطأ من مراقبى التشغيل، لافتة إلى أن القطار رقم 991 كان متوقفا على بعد أمتار من مزلقان النجيلى الذى يسبق محطة مصر بالقاهرة.

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وأكدت المصادر أن القطار مكيف رقم 991 القادم من الصعيد في اتجاه القاهرة كان متوقف قبل المزلقان بأمتار قليلة حتى تصادم به من الخلف القطار مكيف رقم 989 القادم من الصعيد على نفس السكة، حيث تسبب التصادم في تدمير جرار قطار 989 وعربة البور بقطار 991 الواقعة بمؤخرته والتي تلقت الاصطدام.

وأضافت المصادر أن مسئولي ومراقبى التشغيل يتحملون المسئولية الرئيسية عن الحادث نتيجة عدم إيقاف القطار القادم من الخلف أو تحويله مساره على السكة الأخرى، خصوصا أن المنطقة التي وقع بها التصادم إشاراتها مكهربة ويتم التحكم في حركة القطارات بها آليا من خلال أبراج المراقبة على طول خط السكة الحديد.