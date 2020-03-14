شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رد البنك على سيدة صينية وضعت أموالها بالميكروويف بسبب كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار تفشي فيروس كورونا في أنحاء الصين، يخشى الكثير من الناس أن تكون أموالهم مصدرا لإصابتهم بالفيروس، حيث قالت cnn إن جميع البنوك الصينية تستخدم الآن الأشعة فوق البنفسجية ودرجات الحرارة المرتفعة لتطهير أموالها.

وبينما ينشغل الصينيون بطرق القضاء على فيروس كورونا، ومحاولة منع انتشاره، فقدت امرأة فى شرق الصين أكثر من 3 آلاف يوان صينى بعد أن وضعتها في "الميكروويف".

تفاصيل القصة في الفيديو التالى..

مع انتشار كورونا حذرت السلطات الصينية

من نقل الفيروس عبر الأموال

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البنوك الصينية قررت استخدام الأشعة فوق البنفسجية، ودرجات الحرارة المرتفعة لتطهير أموالها

"لى" سيدة صينية قررت وضع 3 آلاف يوان صيني في الميكروويف

في أقل من دقيقة احترقت جميع الأموال

ذهبت "لى" إلى البنك وطلبت المساعدة وتبديلها

خاف الموظفون في البداية أن تكون الأموال مزورة

لكن بمراجعة ما تبقى من الأرقام المسلسلة تبين أنها صحيحة

وقدم البنك لها عملات بديلة