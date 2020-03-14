وزير الكهرباء يعقد اجتماعًا موسعًا لمواجهة انقطاع التيار بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

ترأس الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ قليل، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لوضع خطة عاجلة السيطرة على سوء الأوضاع في منطقة القاهرة الجديدة وتشمل التجمعات (الأول - الثالث - الخامس).

وسجلت منطقة القاهرة الكبرى المرتبة الأولى في عدد الأعطال والانقطاعات الكثيرة والتي نتجت عن كثرة المياه بالأكشاك والمحولات، ولا تزال بعض المناطق بالجيزة خاصة بأكتوبر والشيخ زايد تشهد انقطاعات وأعطال كبيرة بالإضافة لعدم انتظام واستقرار التيار بها أيضًا.

حضر الاجتماع المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من الأعضاء المتفرغين منهم المحاسب عبد المحسن خلف، العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية، والمهندس محمد الطبلاوي، العضو المتفرغ للخدمات، والدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، وعدد من قيادات الوزارة منهم المهندس علي عبدالفتاح، وكيل أول وزارة الكهرباء لقطاع مكتب الوزير، والمهندس عمرو إسماعيل مهدي، وكيل أول الوزارة للاتصال السياسي.