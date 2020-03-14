بعد يومين من "منخفض التنين".. الأرصاد: الأمطار مستمرة السبت.. ورعدية ببعض المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، خلال الساعات المقلبة من اليوم، السبت، طقسٌ مائلٌ للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة، فيما يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط الأمطار المتوسطة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

وقالت هيئة الأرصاد في توقعاتها لطقس السبت إنه يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وضربت موجة الطقس السيئ مختلف محافظات الجمهورية، على مدار يومي الخميس والجمعة بسبب تأثير منخفض التنين، وهطلت أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة الكبرى والإسكندرية وعدة محافظات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 21

شبين الكوم 13 20

طنطا 13 20

دمنهور 13 19

الإسكندرية 12 20

بلطيم 13 19

مطروح 13 18

السلوم 13 21

سيوة 10 20

بورسعيد 14 20

دمياط 13 20

الزقازيق 12 18

الإسماعيلية 10 22

السويس 12 20

العريش 12 20

رفح 11 19

Advertisements

رأس سدر 12 19

نخل 10 22

نويبع 15 22

طابا 13 19

كاترين 05 18

الطور 15 24

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 16 25

مرسى علم 16 26

الفيوم 12 22

بنى سويف 13 22

المنيا 14 22

أسيوط 13 23

سوهاج 12 24

قنا 13 24

الأقصر 13 25

أسوان 14 26

أبوسمبل 12 26

الوادى الجديد 12 27

شلاتين 19 28

ابو رماد 18 27

حلايب 20 27

رأس حدربة 19 26