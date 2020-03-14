أخبار مصر | برلماني: الحكومة تعاملت بنضج مع الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الحكومة تعاملت بنضج مع الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فايز بركات، عضو مجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي نجحت في الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها في استيعاب الحالة الجوية غير الطبيعية والتي شهدت سقوط أكبر كمية من الأمطار، وظهر ذلك بجلاء عبر غرفة العمليات المركزية التي قادها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لمتابعة الموقف الحالي لحالة عدم استقرار الطقس.

وأشار بركات، في بيان، اليوم السبت، إلى أن الحكومة تعاملت بنضج مع الأزمة، وخططت ونسقت من أجل التعامل معها، وخلال آخر 48 ساعة شاهدنا تحذيرات الأرصاد، كما عقدت الحكومة مؤتمرًا صحفيًا، شرحت فيه كل جوانب الطقس السيئ، والإجراءات التي ستتخذها لتفادى أي أزمات، موضحا أن ظروف وجود إجازة التي تم منحها لموظفي الدولة والمدارس ساهمت إلى حد كبير جدا في التخفيف من الإجراءات التي تتخذ من أجل التعامل مع هذا الحدث.

وأكد، أن رجال أجهزة الدفاع المدني والمحافظين قدموا دورا بطوليا خلال موجة الطقس السيئ وتواجدوا في الشوارع لإنقاذ المواطنين العالقين وشفط المياه من الشوارع والطرق الرئيسية وأيضا قطع الكهرباء والمياه على بعض المناطق لتفادي أي أزمة قد تشب على خلفية الأمطار شديدة الغزارة التي اجتاحت البلاد، مؤكدا أن هذا الموقف يستحق كل تقدير واحترام ويعني أن المصريين شعب قوي وقادر على مواجهة أي أزمة.

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وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح يوم الخميس الماضي، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والتي تستمر حتى اليوم السبت.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، يوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملي، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.