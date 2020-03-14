أخبار مصر | تأثرا بالطقس السيء.. نهر النيل أصفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأثرا بالطقس السيء.. نهر النيل أصفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تسببت مياه الأمطار والسيول، التي شهدتها عدة محافظات، منذ صباح أول أمس الخمس، في زيادة نسبة العكارة بمجري نهر النيل، ما أدى إلى تغير لونه للأصفر.
وتسربت إلى مجرى النيل، كميات كبيرة من الأتربة التي صاحبت السيول، فيما سارعت فروع الهيئة العامة لمياه الشرب بالمحافظات، إلى إعلان حالة الطوارئ، وتم إغلاق محطات مياه الشرب بعدد من المحافظات لحين عودة مياه النيل إلى طبيعتها وزوال الأتربة والعكارة.
وشهدت محافظات سيولا قوية، وسط أنباء متضاربة عن تحذيرات من إمكانية وقوع سيول جديدة خلال الأيام المقبلة.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية تحذر من موجه أمطار غزيرة علي القاهرة ومحافظات الوجه البحري وجنوبي البلاد والبحر الأحمر وسيناء.
وكانت وزارة الصحة أفادت بارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع الماضي إلى 20 وفاة إضافة إلى خسائر مادية في محافظات عدة.
وفي سياق مغاير تعرضت محافظات الجمهورية، صباح أول أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.
ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أول أمس الخميس وحتى اليوم السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الإستقرار في الأحوال الجوية إعتباراً مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.
وكشفت هيئة الأرصاد، عن أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمـر وجبـوب البلاد.
كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصـل لحـد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.