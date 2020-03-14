أخبار مصر | عاجل.. الأوقاف تعلق الإجازات والسفر للخارج حتى نهاية رمضان

وشددت الوزارة في منشور تم تعميمه، على المديريات الفرعية وحمل توقيع أعضاء غرفة عمليات الوزارة، جابر طايع، رئيس الغرفة، والأعضاء صبري ياسين، ونوح العيسوي، وأيمن أبو عمر، على عدم الموافقة نهائيًا إلا في الضرورة القصوى وبالرجوع لرئيس القطاع الديني.

وكلفت الوزارة، وكلائها بالقاهرة الكبرى والمحافظات، بحصر وتوثيق ونسخ بيانات موظفيها مجدولة ومبوبة على اسطوانات "c.d" أو فلاشات وتسليمها رسميا بديوان عام الوزارة بحد أقصى بعد غدٍ الاثنين.

وطالبت الأوقاف، وكلائها بتكليف من رئيس القطاع الديني في "إشارة تليفونية" بدقة حصر وتوثيق البيانات حسب التصنيف الذي أعدته الوزارة، مؤكدة محاسبة من يخالف أو يتخلف.

وأطلقت وزارة الأوقاف، حصرا دقيقا لموظفيها بالديوان العام، ومديرياتها الفرعية بالقاهرة الكبرى والمحافظات الإقليمية، عبر مركز معلومات الوزارة وقيادات المديريات الفرعية، ووزعت الوزارة، استمارات جمع المعلومات والحصر الإجباري، والذي يشمل 3 جداول، الأول: ويوثق المؤهلات التي تعلو درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها (دبلوم - ماجستير - دكتوراه)، ويضم 5 تصنيفات وخانات عددية ونوعية.

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ويشمل جدول الدراسات العليا والدكتوراة للموظفين نوع المؤهل الأصلى والدرجة العليا "الدبلومالماجستيرالدكتوراه"، والتخصص وعدد الأفراد والمؤهلين، وجدول ثان بنفس التصنيفات للحاصلين على المؤهلات العليا (درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها).

وخصصت الأوقاف، جدول ثالث يضم أسماء الموظفين والدعاة الرباعي والمديرية الفرعية ومركز المعلومات الفرعي، والرقم القومي والرقم التأميني وقرار التعيين وتاريخ التعيين وتاريخ مباشرة العمل والمجموعة النوعية والوظيفية والدرجة الوظيفية وتاريخ الدرجة الوظيفية ونوع الموظف ضمن الدالة لحساب تاريخ الميلاد وحالة الوظيفة ودالة لحساب الإحالة للمعاش وتاريخ التقاعد.

وشددت الأوقاف، على القيادات العليا والفرعية ومركز المعلومات، بإنهاء الحصر في أسرع فرصة، ودقة البيانات وتحمل مسئوليتها للمشاركين ومسئولي الحصر، حيث يتحمل مدراء الإدارات الفرعية والعمل الإقليمي مسئولية الدقة وإنهاء العمل.

