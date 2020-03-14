شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: "مولد" لكل مستشفى ومحطة صرف صحى بالوادى الجديد لامدادها بالطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن محافظه الوادي الجديد تشهد حاليا انقطاع تام للتيار الكهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية الشديدة بالمحافظة و خروج الدوائر 220 كيلو فولت بالكامل بسبب السيول و الأمطار.

و أوضح شمعة لـ"الخليج 365" ، انه جارى إعادة التيار المنشآت الحيوية بالمحافظة منها المستشفى العام و محطة الصرف الصحي من خلال تغذية بديلة من مدينة الخارجة من خلال ديزل 5 ميجا وات لحين انتهاء اصلاح خطوط 220 كيلو فولت عند تحسن الأحوال الجوية للحفاظ على سلامة المواطنين و العاملين بالقطاع.

وكان الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشؤون شركات توزيع الكهرباء ، أكد أن هناك انقطاعات محدودة ببعض المحافظات التى تشهد أمطار و سيول غزيرة ، موكدا أن هناك فرق فنية على اعلى مستوى تقوم بالتدخل السريع لإعادة التيار ببعض المناطق المتاح إعادة التيار بها.

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و أضاف الدستاوى لـ"الخليج 365" أن غرفة العمليات المركزية للشركة القابضة لكهرباء مصر تتابع الوضع بجميع انحاء الجمهورية بحضور المهندس جابر دسوقي رءيس الشركة ، لافتا إلى أن هناك بعض الاماكن يتم فصل التيار عنها من قبل شركة التوزيع حفاظا على سلامة المواطنين و يتم نقلهم على مصدر تغذية بديل.

و أوضح الدستاوى أن هناك بعض المناطق التى يصعب إعادة التيار بها بسبب شدة الخطورة نتيجة وصول الامطار بها الى حد السيول ، موضحا انه لا يمكن اصلاح مثل هذه الاعطال للحفاظ على سلامة العاملين بالكهرباء.