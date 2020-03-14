شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تعلن عن أول انتخابات اليكترونية بمصر فور تعديل القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نقابة المهندسين، أن مشروع قانون النقابة الجديد، والموجود حاليا فى مجلس النواب، يتضمن مادة خاصة بانتخابات النقابة، حيث تم وضع نص في مشروع القانون ينص على إجراء انتخابات النقابة إليكترونيا، مشيرة إلى أنه أثناء مناقشة القانون اعترض البعض على الانتخابات الإلكترونية، وتم الإتفاق فى النهاية على أن يكون نص المادة يتضمن أن تُجري انتخابات النقابة اليكترونيا في حالة السماح بذلك.

وأشارت النقابة، فى تقرير لها، أنه من منطلق سعى النقابة لزيادة وتعظيم مواردها، للإرتقاء بالمهنة والمهندسين، بالإضافة إلى تمكنها من زيادة المعاشات بالصورة المُرضية، فقد تم الإنتهاء من إعداد القانون، وتم إقراره من لجنة الإسكان بمجلس النواب، وفى انتظار العرض على الجلسة العامة لإقراره، وبداية تنفيذه.

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كان المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، قد أكد اهتمامه بضبط وتطوير منظومة العمل بالنقابة، وإعادة هيكلتها، وإدخال التحول الرقمى لتسهيل العمل، والتخلص من البيروقراطية للوصول بالعمل النقابى، والخدمات النقابية لمستوى يليق بمهنة الهندسة والمهندسين.

يذكر أن المهندس هانى ضاحى، كان قد أعلن خلال الجمعية العمومية للنقابة لعام 2020، عن إعداد دراسة اكتوارية للنظر في زيادة المعاشات، والتى بدورها أشارت إلى ضرورة تعديل قانون النقابة، رقم 66 لسنة 1974، وإعداد حسابات الإيرادات والمصروفات ليتماشا مع النواحي التأمينية والاكتوارية ويشمل ذلك التغيير في قيمة الاحتياطي المحاسبي، بجانب اقتراح دراسة مدى إمكانية ربط المعاش مع مدة سداد الاشتراك وتحديد لمدة الاستحقاق كامل المعاش بـ25 سنة، والبحث عن مصادر تمويل إضافية، وعدم زيادة المعاشات إلا بعد دراسة اكتوارية أخرى وبعد توفير الرصيد الافتتاحي للصندوق، عدم زيادة أي مزايا لمدة خمس سنوات لتكوين الاحتياطات اللازمة.