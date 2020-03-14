شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالتعليم: لا صحة لتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم تداولة بشأن تأجيل الدراسة فى مصر لمدة أسبوعين، مؤكدة أنه لم يصدر أى قرار بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين وما تم تداولة يخص دولة أخرى غير مصر.

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، من داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء، المحافظين بتعطيل الدراسة اليوم على مستوى الجمهورية، حيث أكد رئيس الوزراء لمحافظ بنى سويف، ضرورة تحسين مخرات السيول، والعمل على جاهزيتها بصورة كبيرة تحسبا لحدوث سيول.

وكانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء قد أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع يومى الخميس والجمعة الماضيين إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.

وأعلن مسئولو الغرفة، أنهم تلقوا شكاوى من مسئولى عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، من أن نزول عدد من المواطنين بسياراتهم فى الشوارع يعيق معدات وسيارات شفط مياه الأمطار، ويعطلها عن أداء دورها بالسرعة المطلوبة.

ونظرا لما أفادت به توقعات هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار وزيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة، فيرجى من المواطنين الالتزام بمنازلهم لتيسير أداء الجهات المعنية لواجباتها.

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه نظرًا لظروف حالة الطقس التى تمر بها البلاد فقد قرر الدكتور وزير التربية والتعليم تفويض المحافظين بالمحافظات التى تعمل بها الدراسة يوم السبت باتخاذ القرار المناسب لتعليق الدراسة اليوم كل فى محافظته وفق ظروف الطقس بالمحافظة مع استمرار امتحانات الدبلومة الأمريكية فى موعدها اليوم.

وكان الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه تعليمات مهمة للمدارس بسبب الطقس السيئ وكيفية التعامل مع تجمعات المياه فى المدارس وسقوط الأمطار، لضمان سلامة الطلاب فى المدارس، لتطبيقها عقب عودة الدراسة الأحد المقبل.

وشدد نائب الوزير، على المدارس بضرورة فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول، حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات، والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم ومراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة، والتأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أية مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول حال سقوط الأمطار مرة أخرى وفى حال عدم تحسن حالة الجو.