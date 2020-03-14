شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تطلق تطبيق "E-Tadweer" لجمع المخلفات الإلكترونية يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التوسع فى استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، جعل من المتوقع أن ينتج عن هذه الأنشطة أضعاف المخلفات الإلكترونية التى تتولد حاليًا، الأمر الذى أستدعى سرعة التصدى للتحديات التى تواجه الإدارة المستدامة لهذه المخلفات ووضع الحلول المناسبة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة وشركاء العمل.

وأشارت وزيرة البيئة، فى تصريحات لها، إلى أن وزارة البيئة بدأت مع وزارة الاتصالات خطوات بحصر قطاع المخلفات الإلكترونية فى مصر، ووضع التشريعات لتحويل القطاع غير الرسمى العامل فى المخلفات الإلكترونية إلى قطاع رسمى بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة من خلال مشروع التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، لافتة إلى أن 7 مصانع حصلت على الموافقات اللازمة، وحاليا تستطيع تدوير المخلفات الإلكترونية بشكل آمن.

وأشارت ياسمين، إلى أنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، جارى الإعداد لتنفيذ تطبيق "E-Tadweer"والذى يمكن المواطن من التخلص من مخلفاته الإلكترونية وإيجاد حافز فى شكل قسائم تخفيض يمكنه استخدامها عند شراء أجهزة كهربائية أو أى منتجات أخرى من الشركات الداعمة لهذا التطبيق، والمرحلة الثانية دعوة المواطنين لتقليل استهلاكهم من الأجهزة الإلكترونية.