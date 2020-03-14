شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن عن توفير سلالات أبقار أجنبية منتجة بفائدة 5% للفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن وزارة الزراعة تواصل تنفيذ استكمال مشروع ملء فراغات مزارع الإنتاج الحيوانى والتربية المنزلية، وذلك تنفيذًا للقرار الوزارى رقم 1123 لسنة 2019، بتشكيل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع ملء الفراغات (استكمال الطاقات الاستيعابية) بمزارع الإنتاج الحيوانى ونشر السلالات الجيدة بالمزارع النظامية والتربية المنزلية، من خلال البروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعة وبعض البنوك الوطنية للاستفادة من مبادرة البنك المركزى بقروض ميسرة (5%).

وأضاف "سليمان"، إن مواصلة تنفيذ مشروع ملء الفراغات لمزارع الإنتاج الحيوانى والتربية المنزلية لملء حظائر الماشية بتسهيلات بنكية وشروط ميسرة حتى يستفيد صغار المربين، هدفه هو تغير فى خريطة إنتاج اللحوم والألبان وتقلل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، من خلال استيراد عجلات العشار ثنائية الغرض تستهدف أعلى إنتاجية من اللحوم والألبان وتتحمل الظروف البيئة المصرية، لافتًا إلى أن هناك لجانًا مخصصة لاستيراد عجلات تحت العشار وتجهيزها وتلقيحها صناعيًا بنفس السلالات المستوردة من خلال سائل منوى مجمد، ثم بيعها لصغار المربين الذين يشكلون حوالى 80% من حائزى الثروة الحيوانية.