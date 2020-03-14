شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع وينتهى الشتاء.. الجمعة 20 مارس بداية فصل الربيع ومدته 88 يوما و23 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
وفى يوم الاعتدال الربيعى يتساوى طولا الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعى فى النصف الشمالى للكرة الأرضية والاعتدال الخريفى فى النصف الجنوبى.
ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، فالشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، وهذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحًا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.
وبعد يوم من الانقلاب الشتوى بدأت حركة الشمس تدريجيًا نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، حيث تزداد فترة إشراقها فى نصف الكرة الشمالى وتنقص فى النصف الجنوبى، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تمامًا على خط الاستواء حول يوم 21 من شهر مارس "الاعتدال الربيعى".
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