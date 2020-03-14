شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء 5 معارض سياحية دولية خلال شهرين بسبب كورونا.. أبرزها برلين ودبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار شهرى مارس وأبريل شهد قطاع السياحة الدولى إلغاء العديد من المعارض الدولية التى كانت مقررة وتسهم بشكل كبير فى تنشيط حركة السياحة الدولية، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا، حيث بلغت الإلغاءات حتى الآن 5 معارض كانت مصر ستشارك فى ثلاثة منها.

وبدأ موسم الإلغاءات بإعلان الحكومة الفيدرالية الألمانية إلغاء بورصة برلين السياحية أكبر بورصة سياحة فى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو المعرض التجارى الرائد فى العالم، حيث يضم حوالى 10.000 عارض من أكثر من 180 دولة وما مجموعه 160.000 زائر.

وأعلنت الإمارات عن تأجيل سوق السفر العربىATM 2020 إلى 28 يونيو حتى 1 يوليو 2020، والذى كان من المقرر عقده خلال الفترة من 19 حتى 22 أبريل 2020 فى مركز دبى التجارى العالمى DWTC، بسبب انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

ثم أعلنت دبى تأجيل سوق السفر العربى من شهر أبريل حتى نهاية يونيو المقبل، ويعد السوق العربى هو الفعالية الدولية الرائدة فى صناعة السفر الداخلى والخارجى بالشرق الأوسط على مدى الخمسة وعشرين عامًا الماضية، وتخلق الفعالية أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكى من صفقات المتعلقة بصناعة السفر والسياحة يقدّم المعرض السنوى أكثر من 2,800 منتج، ووجهة للشركات العارضة من جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 28,000 مشترٍ وزائرٍ من زوار تجارة السفر على مدى أربعة أيام فى مركز دبى التجارى العالمى.

ويزور أكثر من 39,000 من العاملين فى مجال السفر والوزراء الحكوميين والصحافة الدولية معرض سوق السفر الدولى فى شهر أبريل من كل عام، للتواصل والتفاوض واستكشاف أحدث آراء واتجاهات الصناعة فى سوق السفر والسياحة.

ثم تقرر أمس إلغاء ثلاثة معارض سياحية كانت ستعقد فى أوقات مختلفة على مدار الشهرين المقبلين، منها المعرض الدولى لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات IMEX بمدينة فرانكفورت والذى كانت مصر أحد المشاركين به، وكذلك معرض Germany Travel Mart بمدينة Rostock، ومعرض Urlaub Freizeit بمدينة Friedrichshafen.